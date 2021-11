Les pénuries de composants ont tiré vers le bas les ventes de smartphones au troisième trimestre. Calendriers de production perturbés, baisse des stocks, retard de disponibilités des produits…, les constructeurs ont fait face à des vents contraires et n’ont pu vendre que 342 millions d’unités contre 366 millions au troisième trimestre 2020, selon les derniers chiffres du Gartner. Le marché recule ainsi de 6,8% après une hausse de 22% au premier trimestre et de 10,8% au second.

« Malgré la forte demande des consommateurs, les ventes de smartphones ont diminué en raison de lancements de produits retardés, d’un calendrier de livraison plus long et d’un inventaire insuffisant sur le canal », a déclaré Anshul Gupta,directeur de recherche senior chez Gartner. « Les contraintes d’approvisionnement ont eu un impact sur le calendrier de production des smartphones d’entrée de gamme ou utilitaires, beaucoup plus que sur celui des smartphones haut de gamme. » Cela s’est traduit par un moindre choix pour le consommateur, au profit des smartphones haut de gamme qui ont continué de croitre dans un marché en déclin.

Au niveau des constructeurs, Samsung reste largement en tête, même si sa part de marché se réduit légèrement, passant d’une année sur l’autre de 22,1% à 20,2%, avec 69 millions d’unités vendues. Apple reprend la seconde place, conquise par Xiaomi au précédent trimestre, avec une part de marché qui passe de 11,1% à 14,2% et 48 millions d’unités livrées. Xiaomi le suit de près avec 13% de parts de marché et 44 millions d’unités livrées. Viennent ensuite les deux autres constructeurs chinois Vivo et Oppo, avec respectivement 10,5% et 9,8% de parts de marché, et 36 et 33 millions d’unités livrées.

Le succès des modèles pliables de Samsung (photo) et des nouveaux iPhones ont contribué à soutenir le marché. Apple a aussi continué de réorganiser son canal en ligne et ses programmes d’échange pour la accélérer la demande des modèles 5G. Xiaomi poursuit une stratégie d’expansion basée sur les partenariats avec les opérateurs en Europe et au Moyen-Orient. C’est toutefois Vivo qui, avec une stratégie similaire, enregistre la plus forte progression ce trimestre, avec une croissance de 20 ,9% de ses ventes.

Table 1. Worldwide Smartphone Sales to End-Users by Vendor in 3Q21 (Thousands of Units)

Vendor 3Q21 Units 3Q21 Market Share (%) 3Q20 Units 3Q20 Market Share (%) Samsung 69,002.7 20.2 80,816.0 22.1 Apple 48,458.6 14.2 40,598.4 11.1 Xiaomi 44,483.3 13.0 44,405.4 12.1 Vivo 36,005.9 10.5 29,788.8 8.1 OPPO 33,623.9 9.8 29,850.4 8.1 Others 110,718.4 32.3 140,807.8 38.4 Total 342,292.8 100.0 366,266.9 100.0

Due to rounding, some figures may not add up to the totals shown.

Source: Gartner (November 2021)