Everest Group, cabinet d’études international de premier plan, a reconnu Shortways comme un Concurrent Majeur en Europe dans son rapport « Digital Adoption Platforms (DAP) PEAK Matrix® Assessment 2024 ».

Shortways est l’éditeur de la plateforme d’adoption digitale Shortways Assistant, qui aide les grandes entreprises à digitaliser le lieu de travail. Sa fonction pas à pas, ses bulles de notification et autres aides contextuelles permettent aux salariés de s’approprier leurs outils métiers (SIRH, ERP, CRM, etc.), de sécuriser la qualité des données et d’augmenter la satisfaction des salariés.

C’est donc avec honneur que Shortways a participé à cette nouvelle édition de l’évaluation, qui introduit pour la première fois des rapports PEAK Matrix® spécifiques pour l’Amérique du Nord et l’Europe.

Ce rapport PEAK Matrix® couvre les sujets suivants :

– L’évaluation PEAK Matrix® mondiale et régionale (Europe et Amérique du Nord) des fournisseurs de DAP par Everest Group, classés en trois catégories : les Leaders, les Concurrents Majeurs et les Aspirants

– Une analyse du paysage concurrentiel du marché des fournisseurs de DAP

– Les principales considérations relatives à l’approvisionnement de l’entreprise, y compris les forces et les limites, pour chacun des 25 fournisseurs évalués au niveau mondial et régional en Europe et en Amérique du Nord.

Veuillez contacter Everest Group pour obtenir le rapport complet : “Digital Adoption Platforms (DAP) PEAK Matrix® Assessment 2024”

Ou Shortways pour plus d’informations sur notre solution : https://shortways.com/fr/demonstration/