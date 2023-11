Shortways, éditeur d’un assistant numérique qui accompagne les entreprises dans la digitalisation du travail, fait évoluer son offre et annonce la disponibilité d’une nouvelle plateforme Analytics permettant d’avoir une vision précise des processus d’adoption des solutions de gestion et SIRH utilisées par les entreprises.

Mesurer l’adoption des collaborateurs

L’adoption des applications métiers est un sujet constant. Les contenus doivent être à jour pour maintenir un haut niveau de compétences et d’expérience utilisateurs. Le sujet lié à l’adoption et à la maitrise des solutions utilisées par les équipes est donc un point central. Avec la plateforme Analytics de Shortways, il est possible d’accéder à des tableaux de bord intuitifs pour comprendre les besoins utilisateurs en termes d’aide, de comprendre les usages, de connaitre les détails d’utilisation des aides proposées, etc.

Grâce aux statistiques, les administrateurs assurent l’amélioration continue des contenus. Les informations peuvent être anonymisées afin de se conformer à la politique de protection des données privées de l’entreprise.

Quelques cas d’usages et données affichées dans les tableaux de bord de la plateforme

Liens FAQ les plus cliqués

Notifications marquées comme lues

Aides les plus consultées

Mots-clés les plus recherchés et ceux n’ayant apporté aucun résultat

Toan Nguyen, CEO de Shortways : « Notre solution permet de donner un retour très important sur l’usage de notre plateforme d’adoption digitale. Au-delà des statistiques, il s’agit de comprendre de manière très contextualisée les besoins des utilisateurs en matière d’aide et ainsi de leur apporter l’assistance la plus adaptée au sein leur ERP, SIRH ou toute autre application métier. La donnée est amenée à prendre de plus en plus de place au sein de notre plateforme, pour donner à nos clients une vision objective de l’utilisation de leurs applications et de leurs process. »