SFR Business remporte l’appel d’offre de l’UGAP (Union des groupements d’achats publics) pour la fourniture de solutions de cybersécurité aux acteurs du secteur public. La durée du contrat est de trois ans et sa valeur, non divulguée, mais estimée à 170 millions d’euros par Les Échos. A compter de janvier 2023, la branche professionnelle de l’opérateur peut ainsi commercialiser ses solutions à l’ensemble des collectivités locales, administrations et établissements publics du secteur médico-social.

L’opérateur proposera aux 22 000 clients de l’UGAP un panel de solutions de ses partenaires dans le domaine de la cybersécurité des accès et du cloud, dont il aura en charge l’installation et la maintenance. Les solutions sont celles de Check Point, Cybereason, efficient iP, F5, Fortinet, Netskope, Stormshield et Vectra, auxquelles peuvent s’ajouter des services complémentaires avec Palo Alto, ainsi que des prestations de type SOC.

« SFR Business est fier d’avoir été retenu par l’UGAP pour accompagner les acteurs du secteur public face aux menaces que représentent les attaques informatiques », a réagi dans un communiqué Emmanuel Pugliesi, directeur exécutif SFR Business. « C’est la reconnaissance de notre expertise en matière de protection des données et des activités des entreprises mais aussi des collectivités locales, des établissements publics ou encore des services de l’État ».

SFR Business prend la succession de Nomios, titulaire du contrat ces trois dernières années. L’opérateur, qui emploie 400 personnes dans le domaine de la cybersécurité, met en avant le maillage de son réseau et une capacité d’intervention en cas de panne en moins de quatre heures partout en France.

Ses équipes auront beaucoup à faire alors que l’Anssi, dans son dernier panorama de la cybermenace, observe une une multiplication des cas d’attaques par rançongiciels à l’encontre des collectivités territoriales et des établissements de santé. Selon son rapport, les collectivités territoriales sont la deuxième cible privilégiée des pirates, avec 23% des rançongiciels traités ou rapportés à l’Anssi en 2022, suivis par les établissements publics de santé avec 10%.