Après 5 années passées chez Arrow Electronics EMEA, où elle s’est occupée des finances et des ressources humaines, Virginie Girard a répondu favorablement en septembre dernier à l’invitation de son père Patrick de le rejoindre à la direction de Serveast, l’entreprise familiale, dans la perspective de lui succéder un jour. Créé en 1986, Serveast est un revendeur informatique installé à Nanterre, dont l’activité a, en apparence, peu évolué depuis les années 90. Animée par une équipe resserrée d’une demi-douzaine de personnes Serveast est en effet restée une entreprise indépendante, tournée exclusivement vers le négoce de produits informatiques.

À l’heure où l’ensemble de ses confrères font évoluer leur modèle économique vers la prestation de services, Serveast continue de miser sur le sourcing de produits pour une clientèle de grands comptes et d’entreprises intermédiaires, parmi lesquels Arianespace, Airbus Defence and Space, NRJ, Canal+ Monde, Radio France, Frans Bonhomme, Sephora… L’une de ses spécialités : sa capacité à dénicher le « mouton à cinq pattes » et à approvisionner des produits considérés comme obsolètes. Mais sa longévité tient surtout à sa capacité à s’adapter aux demandes spécifiques de ses clients et à leur offrir une prestation sur-mesure. Livraisons par chauffeurs accrédités, démarches douanières, dossiers pour exporter des biens considérés comme à double usage… Serveast sait tout faire.

De par l’expérience acquise chez Arrow, Virginie Girard s’est naturellement attelée à l’organisation du back-office et à la mise en place d’un nouvel ERP sous SQL à son arrivée au sein de l’entreprise familiale afin d’améliorer la visibilité et le pilotage de l’activité. Elle travaille également à la refonte de son site Web. À l’avenir, elle ambitionne de développer l’activité, notamment en misant sur l’ouverture d’agences en régions, mais également via de la croissance externe. Une réflexion a été engagée en ce sens. En attendant, elle s’emploie à assimiler l’expertise commerciale et technique bien spécifique de l’entreprise. Le père et sa fille se donnent 3 ou 4 ans avant le passage de témoin effectif.

Serveast revendique un chiffre d’affaires de l’ordre de 5 M€ pour l’exercice 2017. Un chiffre qui s’ajoute aux 2 M€ que réalise sa société sœur Pluritek basée à Verrières-le-Buisson (même actionnariat).