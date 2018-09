L’éditeur Agena 3000 a nommé Serge Cottan en qualité de directeur de la Performance Clients. Il rejoint le spécialiste de la gestion des données de l’industrie et de la distribution, après trente ans d’expériences dans le monde de la grande distribution. Il a notamment travaillé chez Carrefour en tant que directeur de l’administration commerciale et de la comptabilité des achats marchandises. Son expertise est particulièrement orientée vers de nouveaux axes autour de la qualité et la digitalisation des données Référentiel. Ses différentes fonctions l’ont conduit à piloter des projets d’organisation administrative dans les domaines de la finance et de la gestion des processus marchandises et notamment sur les aspects des données articles.

Basé à Cholet dans le Maine-et-Loire, Agena 3000 revendique comme clients des grands noms du secteur de l’industrie et de la distribution (L’Oréal, Aigle, Nestlé, Auchan, Hyper U ou encore Casino). Racheté en 2014 par Sébastien Trichet (ancien cadre d’IBM), l’entreprise a doublé son chiffre d’affaires à 11 millions d’euros en 2017, contre 5,4 millions d’euros trois ans auparavant.