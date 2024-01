La société californienne de cybersécurité SentinelOne va acquérir la start-up indienne PingSafe afin de sécuriser les applications nativement cloud (CNAPP).

« SentinelOne veut étendre ses capacités pour inclure la gestion de la posture de sécurité du cloud, la gestion de la vulnérabilité des images de conteneurs, la gestion de la posture de sécurité de Kubernetes et la sécurité de l’infrastructure en tant que code », selon le communiqué. Cette approche de la sécurité dans le cloud permettrait de ne plus avoir à « naviguer dans la complexité de multiples solutions ponctuelles, ou encore à trier et à enquêter avec un contexte incomplet, ou à canaliser les données entre des silos de données disparates ».

La solution de PingSafe sera intégrée à la plateforme Singularity de SentinelOne pour « former une plateforme de sécurité unifiée avec des opérations de sécurité avancées alimentées par l’IA (Intelligence Artificielle) afin de protéger les entreprises à travers les terminaux, les identités et les clouds ».

La transaction, dont on ne connait pas le montant, se fera en numéraire et en échanges d’actions. L’acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l’exercice fiscal 2025 de SentinelOne.

Le cabinet Gartner positionne la société parmi les leaders des plateformes de protection des terminaux (Endpoint Protection Platforms). En août dernier, SentinelOne étudiait la possibilité de se vendre mais elle a rejeté la proposition d’achat de la licorne Wiz.