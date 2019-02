SCC France, vient de signer un accord de partenariat avec le fournisseur de cloud souverain Outscale. Il permet à SCC France d’étoffer son catalogue de partenaires stratégiques et de proposer un service cloud de confiance. L’ESN peut ainsi répondre aux enjeux liés à la souveraineté des données qui est un point clé pour nombre d’organisations dont celles du secteur public.

« Outscale se positionne indiscutablement comme un des leaders du cloud souverain en France, proposant une offre performante, évolutive et sécurisé. De plus, Outscale répond aux dernières exigences en termes de sécurité des données et conformités ISO 27001 – 27017 – 27018. Ce partenariat s’inscrit donc dans le cadre de notre stratégie qui consiste à référencer et à proposer à nos clients les solutions les plus qualitatives pour mener à bien leur transformation digitale », explique dans un communiqué Bruno Mertens, BU Manager chez SCC France.

Des synergies techniques, commerciales et marketing sont prévues pour diffuser et commercialiser l’offre à grande échelle sur toute la France.