SCC France recrute 144 collaborateurs pour ses sites de Nanterre, Toulouse, Lyon et Nantes. « L’ouverture de nouvelles opportunités chez SCC France s’inscrit dans le cadre de la forte croissance des résultats générés par les différents pôles d’expertise (entité software +12 %, services +5 %, Cloud+ 30 %, Leasing +28 %) et notamment auprès des ETI, grands comptes et organismes publics », explique l’ESN dans un communiqué. SCC France recherche des experts mais également des jeunes diplômés souhaitant s’investir durablement à ses côtés. Outre les CDI proposés (85 % des postes), des contrats en alternance sont également proposés.

Quelques exemples de postes ouverts :

– Ingénieur Réseau et Sécurité

– Ingénieur système Microsoft.

– Ingénieur Cloud

– Chef de projet infrastructure

– Ingénieur d’affaires (2 à3 ans d’expérience minimum).

« Le recrutement de nouveaux talents est un axe stratégique chez SCC France. Nous investissons chaque année des ressources importantes pour renforcer l’attractivité de notre marque employeur et faire vivre à nos collaborateurs une expérience professionnelle unique. En nous rejoignant, nos futures recrues vont intégrer un groupe en croissance continue qui leur donne la possibilité de travailler sur des projets de grande envergure chez des clients de renom. Cloud, sécurité, workplace, mobilité… sont autant de sujets sur lesquels nous intervenons et sommes en recherche de compétences », précise dans le communiqué Alexandre Cotteaux, responsable du recrutement.

Pour en savoir plus : http://carrieres-france.scc.com/