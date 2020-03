Leader auprès de partenaires technologiques forts, SCC France remporte un nouveau marché d’envergure auprès de la Centrale D’achat d’Informatique Hospitalière (C.A.I.H.) .

Forte de 1 300 adhérents, la CAIH joue une place centrale dans le processus de modernisation de l’infrastructure IT des GHT, des structures hospitalières et établissements de santé par l’acquisition de solutions informatiques destinées à ses adhérents, établissements de santé publics et privés à but non lucratif.

Ce marché déjà perçu comme LA solution de distribution de logiciels pour les établissements de santé, doit permettre d’accompagner les adhérents de l’association dans leurs projets d’acquisition de logiciels métiers et de services associés (maintenance, prestation, formation).

Jacqueline MARIE BIANNE, Responsable de la Business Unit Santé chez SCC France « Nous sommes fiers d’avoir remporté ce marché d’envergure pour quatre ans et de jouer un rôle important dans les projets de transformation digitale des établissements de santé. Nous allons proposer aux adhérents de la CAIH des solutions leur permettant de moderniser le traitement de leurs opérations de gestion et de renforcer la qualité de service proposée aux patients. »

Avec ce nouveau référencement, SCC France démontre une fois de plus sa capacité à se positionner comme un partenaire stratégique pour les professionnels de santé avec un catalogue qui devrait compter progressivement près de 250 solutions à forte valeur ajoutée répondant à leurs besoins spécifiques (DMP, parcours de soin, télémédecine, IA…).

Mais au-delà d’assurer un référencement complet de solutions métiers et de les distribuer, SCC France a aussi été sélectionné pour sa plateforme Hélios qui permet d’assurer une gestion des devis, des demandes et de suivre l’avancement des projets. Il s’agit pour les établissements de santé d’un véritable outil de pilotage pour mener à bien leurs projets et gagner en agilité dans le traitement de leurs commandes.

Gilles DUSSART, coordinateur du marché ELODI : « Les demandes de nos adhérents sont nombreuses et variées. Ce marché a été conçu comme LA solution de logiciels et services associés, pour accompagner la convergence des SI de GHT à travers l’achat de solutions nouvelles ou l’extension de solutions existantes. Comme à notre habitude nous restons attractifs, simples, réactifs et le contenu du catalogue distribué sera à cette image. »