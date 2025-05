Le groupe parisien SBA Compta, spécialiste de l’expertise comptable en ligne, prend une participation minoritaire dans le groupe Financial, basé à Marseille. Ce rapprochement stratégique renforce le positionnement du groupe auprès des PME et ETI, ainsi que son développement international, le réseau Financial Partners étant implanté dans 53 pays.

« Ce rapprochement avec le Groupe Financial traduit notre volonté de structurer une offre premium pour les PME et ETI, en combinant audit, conseil et vision entrepreneuriale. Nous sommes heureux d’œuvrer à accompagner les entrepreneurs aux côtés des équipes Financial reconnues pour leur exigence et leur expertise », commente dans un communiqué François Mihelic, Président du Groupe SBA (photo).

L’opération inclut également l’activité VigiCE d’expertise dans les missions CSE (Comités Sociaux et Économiques), qui devient un pôle stratégique du groupe. Gilles Bellaïche, fondateur du Groupe Financial, rejoint le Groupe SBA Compta en tant qu’associé.

Le nouvel ensemble compte près de 4.500 clients et regroupe plus de 170 collaborateurs. Son offre sera structurée autour de trois verticales avec des marques dédiées : EKO pour les indépendants, SBA Compta pour les TPE-PME et Financial sur le segment des PME-ETI. Il vise un chiffre d’affaires de 20 M€ en 2026.