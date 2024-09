SASETY, l’expert français des services managés SASE et Cybersécurité poursuit son ascension avec des résultats solides pour le premier semestre 2024. La société confirme son dynamisme et son adaptation aux nouvelles exigences du marché, au travers de ses partenariats stratégiques et de nouvelles offres innovantes.

Une expansion stratégique et des solutions innovantes

2024 marque une étape clé dans le développement de SASETY. Grâce à l’intensification de ses partenariats avec les leaders sur leur marché, CATO Networks et Pentera, l’entreprise a su répondre à une demande croissante en matière d’expertise, d’accompagnement continu et de services managés réseau et sécurité.

Pour compléter le périmètre des services supervisés en 24×7, la société a lancé une nouvelle offre de Détection et de Réponse aux Incidents de Sécurité. Reposant sur la puissance d’analyse, de corrélation et de remédiation du moteur d’intelligence artificielle développé par CATO Networks, cette offre représente pour les clients de SASETY un bond en avant dans la protection temps réel contre des cybermenaces en perpétuelle évolution.

Une croissance solide et des perspectives prometteuses

Le dynamisme de SASETY s’est traduit par l’ouverture d’une dizaine de nouvelles références ETI, Grands Entreprises et Organismes publics et par un carnet de commandes de plus de 10 millions d’euros, se traduisant par un taux de croissance de 115% par rapport au premier semestre 2023.

Ces résultats consolident la position de SASETY sur son marché et confirment son rôle de partenaire clé pour de nombreuses organisations en quête de services de cybersécurité efficaces.

Pour le second semestre, la société complètera son portfolio avec le lancement d’une nouvelle offre dédiée à la sécurisation des identités.

De plus, elle poursuivra son expansion à l’échelle européenne avec l’ouverture d’une nouvelle implantation au Portugal, venant compléter ses activités en France et dans le Benelux.

Pour soutenir son développement, l’entreprise renforcera ses équipes opérationnelles en accueillant deux nouveaux consultants Cybersécurité dès la rentrée.

SASETY aborde la seconde moitié de l’année avec confiance et ambition. Forte de ses résultats et de ses nouvelles initiatives, l’entreprise se prépare à répondre aux besoins toujours plus complexes, avec une mission unique et claire : être l’extension des équipes IT de ses clients, en leur offrant des solutions et des services de sécurité simples et efficaces.