SASETY, l’expert français des services managés SASE et Cybersécurité, annonce aujourd’hui un partenariat stratégique avec Silverfort, expert en protection des identités. Ce partenariat a pour objectif de renforcer la sécurité des infrastructures IT en offrant une protection accrue et simplifiée des mécanismes d’authentification.

Des solutions concrètes pour répondre aux enjeux de sécurité

Les entreprises font face à un défi croissant : sécuriser l’accès à des ressources critiques qui ne sont pas toujours compatibles avec les technologies d’authentification multi-facteurs (MFA).

Ce partenariat entre SASETY et Silverfort vise à combler cette lacune en fournissant une solution intégrée qui allie la sécurité des accès réseau et la protection des identités, même dans les environnements IT les plus complexes.

Bénéfices pour les clients

Protection Globale des environnements IT : En intégrant la technologie avancée de protection des identités de Silverfort à son offre SASE et Cybersécurité, SASETY permet à ses clients de bénéficier d’une sécurité renforcée couvrant l’ensemble de leur infrastructure IT. Cela inclut la sécurisation des accès par une démarche Zero Trust et la protection des identités numériques, offrant ainsi une défense cohérente et complète contre les menaces potentielles.

Réduction des Coûts et des Risques : En adoptant une approche intégrée de la sécurité, les clients de SASETY bénéficient non seulement d’une meilleure protection, mais aussi d’une réduction des coûts opérationnels. La solution conjointe de SASETY et Silverfort permet de diminuer les investissements dans des solutions de sécurité disparates et de réduire les risques liés à la configuration et à l’interopérabilité des systèmes.

Adaptabilité : Ce partenariat permet aux organisations de disposer d’une solution flexible et évolutive, capable de s’adapter aux changements rapides de leur environnement IT. Que ce soit pour faire face à une augmentation des utilisateurs, à l’intégration de nouvelles technologies ou à l’évolution des menaces, les clients de SASETY peuvent compter sur une protection qui évolue avec eux.

Jérôme BEAUFILS, CEO de SASETY : « Dans un contexte où 80 % des attaques exploitent le vol d’identifiants, les organisations se retrouvent démunies dès lors qu’il s’agit de sécuriser l’accès à des ressources incompatibles avec les technologies d’authentification multi-facteurs. Ce partenariat stratégique avec Silverfort va permettre d’apporter une réponse efficace et facilement actionnable, même dans des environnements IT larges et complexes. La sécurisation des identités vient compléter la stratégie Zero Trust de notre offre SASE et apporte un élément de réponse majeur aux préconisations issues de nos tests de Cybervalidation continue. En combinant ces technologies et ces expertises, nous nous positionnons comme un partenaire de confiance pour nos clients, en leur offrant des solutions de sécurité qui protègent efficacement leurs infrastructures et leurs utilisateurs, simplifient la gestion de leur sécurité, réduisent les coûts et s’adaptent à l’évolution de leurs besoins. »