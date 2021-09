Accéléré par les efforts de transformation numérique, le marché mondial des applications d’entreprise a progressé de 4,1% à 241 milliards de dollars en 2020 selon IDC.

Selon nos confrères d’ARN, qui ont eu accès au contenu détaillé du rapport, SAP domine de loin le top 5 avec 18,1 milliards de dollars de revenus et 7,5% du marché. Il est suivi par Salesforce (13,1 mds$ et 5,4%), Oracle (11,5 mds$ et 4,7%), Intuit (7,2 mds$ et 3%) et Microsoft (5,3 mds$ et 2,2%). A eux seuls, ces acteurs du top 5 totalisaient 22,8% du marché.

Selon IDC, les organisations réorganisent leurs portefeuilles d’applications pour offrir la résilience et la flexibilité numériques nécessaires pour prospérer dans l’économie numérique. Un mouvement qui va se poursuivre dans les prochaines années et porter les revenus du marché à 334 milliards de dollars en 2025.

Selon le rapport du cabinet d’études, c’est la demande d’applications d’entreprise basées sur le cloud public qui devrait tirer le marché avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,6 % sur cinq ans, contre 6,7 % pour l’ensemble du marché, ce qui se traduira par le dépassement des logiciels sur site au cours des prochaines années.

IDC englobe dans le périmètre des applications d’entreprise la gestion des ressources d’entreprise (ERM), la gestion de la relation client (CRM), les applications d’ingénierie, la gestion de la chaîne d’approvisionnement (SCM) et les applications de production.