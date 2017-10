L’éditeur allemand nous avait habitués à mieux. SAP vient d’annoncer pour son troisième trimestre un chiffre d’affaires de 5,59 milliards d’euros, en croissance de 4%, contre 11% au premier semestre. C’est nettement en dessous des prévisions des analystes du panel Thomson/Reuters qui tablaient sur 571 millions d’euros. Plus préoccupant : les revenus provenant du cloud (souscriptions et support) enregistrent un net ralentissement. Ils s’établissent à 937 millions d’euros, en progression de 22%, assez loin des 31% de hausse enregistrés au premier semestre. Le chiffre d’affaires issu des licences logicielles et de leur support gagne un petit pour cent à 3,72 milliards de dollars.

Sur un plan géographique, les revenus progressent partout même si la hausse est quelquefois très modeste. Ils sont de 2,49 milliards d’euros en zone EMEA (+7,7%), de 2,25 milliards d’euros dans la région Amériques (+0,6%) et de 849 millions d’euros dans la zone Asie/Pacifique/Japon (+2,9%).

Autre bonne nouvelle, le bénéfice net bondit de 37% à 993 millions d’euros, ou 0,82 euro par action.

Dans son communiqué l’éditeur de Walldorf met en avant les progrès de S/4Hana, qui avec plus de 6.900 clients a connu une croissance de 70% sur un an. « Avec S/4Hana, nous offrons des applications professionnelles intelligentes bâties sur l’architecture de données la plus riche qui ait jamais créée. Nous constatons de la croissance dans chaque domaine d’activités, c’est pourquoi nous relevons à nouveau nos objectifs annuels », affirme le CEO, Bill McDermott.

Pour l’ensemble de l’exercice, SAP table sur un chiffre d’affaires compris entre 23,4 et 23,8 milliards d’euros à taux de change constants. La fourchette précédente était de 23,3 à 23,7 milliards d’euros, toujours à taux de change constants. Le bénéfice opérationnel est quant à lui attendu entre 6,85 et 7,0 milliards d’euros, le plancher précédent étant de 6,80 milliards d’euros.