En début d’année, Mike Coleman quittait son poste de directeur de la BU Cloud & Hybrid IT chez HPE pour prendre en charge la direction du Mobile Channel mondial de Samsung. Depuis lors, il a développé une nouvelle approche pour apporter des solutions mobiles aux entreprises. Cela passe notamment par la vente de smartphones Galaxy déverrouillés via les partenaires mais aussi, et surtout, par le développement de solutions verticales B2B, en visant tout particulièrement des secteurs comme la santé, les transports, les services financiers, le commerce de détail ou encore les collectivités et les administrations.

« Nous avons à présent jeté les bases d’une croissance explosive, en termes de recrutement de partenaires, en 2018 », a-t-il expliqué à CRN. « Nous avons enregistré une croissance significative des ventes via le channel en 2017. Et nous nous attendons à une croissance significative en 2018. » Selon lui, les partenaires ont une bonne raison de se rapprocher de Samsung. « Avec la croissance explosive du cloud, beaucoup de partenaires sont coincés dans un paradigme où les entreprises qui achetaient auparavant des serveurs, du réseau et du stockage à travers le channel peuvent à présent accéder facilement à tout cela en se connectant à une URL via un dispositif non connecté. C’est pourquoi les partenaires du channel en sont à un point où ils ne savent plus comment se protéger contre ce risque ». Il leur propose donc de s’intéresser de plus près, si ce n’est déjà fait, à la mobilité et de rejoindre le channel du constructeur coréen.

« Notre objectif est de trouver des partenaires qui souhaitent investir dans nos solutions, se faire certifier pour nos solutions mobiles, investir dans de la formation, investir dans le marketing et investir dans des prospects. Alors nous leur dédierons un commercial, nous leur fournirons un tas de fonds de développement marketing, nous leur permettrons d’utiliser nos infrastructures pour la prospection de partenaires. Nous avons une force commerciale interne en forte augmentation pour développer la prospection commerciale. En échange de leur engagement envers nous, nous leur promettons qu’une partie de ces prospects leurs seront destinés », promet-t-il.

En termes de rémunérations, outre les rabais et commissions spéciales traditionnelles pour les ventes en volume, il insiste notamment sur la possibilité de vendre du Device as a Service accompagné d’un vaste menu d’options capable de générer« un flux de revenus récurrents ».