Google a été informé le mois dernier que Samsung pourrait faire de Bing le prochain moteur de recherche par défaut de ses smartphones. Selon le New York Times, qui a eu accès à des messages internes, la nouvelle a déclenché la panique chez les équipes de Mountain View. L’enjeu est de taille puisque l’accord qui lie les deux groupes depuis déjà douze ans est évalué à plus de 3 milliards de dollars par an. La perte du contrat enverrait de plus un bien mauvais signal, alors que Google doit également renégocier son contrat annuel avec Apple, évalué lui à près de 20 milliards de dollars.

Cette hésitation de Samsung, premier vendeur de smartphones Android au monde, ravive les craintes de Google de voir une concurrence basée sur l’IA remettre en cause son hégémonie dans le domaine de la recherche. Une activité qui lui a rapporté 162 milliards de dollars l’année dernière. Le regain de popularité du nouveau Bing dopé à l’IA représente une première fissure et ne lui permet plus de rester dans une posture attentiste.

Selon l’enquête du New York Times, Google se précipite donc pour créer un moteur de recherche de nouvelle génération et pour intégrer des fonctionnalités d’IA dans son moteur actuel. Ce projet, développé en interne sous le nom de code « Magi », mobilise à plein temps 160 ingénieurs, concepteurs et cadres. De premières fonctionnalités devraient être dévoilées en mai complétées par d’autres à l’automne.

Reste maintenant à convaincre les partenaires comme Samsung mais aussi le marché au sens large que le groupe n’est pas en train de se faire distancer dans l’IA.

« Les investisseurs craignent que Google ne soit devenue un monopole paresseux dans le domaine de la recherche, et l’évolution de la situation de ces deux derniers mois a servi de signal d’alarme », résume l’analyste James Cordwell auprès de Reuters.