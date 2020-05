Après avoir apporté récemment d’importantes retouches à son équipe dirigeante, Salesforce se dote d’un comité consultatif constitué de grands dirigeants européens expérimentés du monde de l’entreprise. Celui-ci a pour but d’offrir des conseils et un soutien stratégiques à l’éditeur pour accompagner son développement dans la zone EMEA, la région où il a enregistré sa plus forte croissance l’année dernière.

Ce nouveau comité sera présidé par le Français Alexandre Dayon, président et directeur de la stratégie de Salesforce, et se réunira tous les trois mois. Ses membres ont précédemment dirigé de grandes entreprises de différents secteurs tels que l’assurance, l’automobile, la mode et les nouvelles technologies. Ils exercent également des fonctions d’administrateurs indépendants au sein de conseils d’administration de diverses sociétés et industries.

« L’expertise d’un comité consultatif de ce calibre est un atout essentiel à l’heure où nous devons faire face à des problématiques sans précédent, et aux bouleversements qu’elles provoquent dans le monde qui nous entoure », explique dans un communiqué Gavin Patterson, président et CEO de Salesforce International. « Ce conseil nous offrira des perspectives cruciales alors que nous travaillons à aider nos clients sur la région EMEA à se remettre de l’impact de la pandémie du Covid-19 et à se préparer à une nouvelle normalité. »

Le comité stratégique est composé de Véronique Weill, directrice générale de Publicis Groupe, Guillaume Pepy (photo), ancien président du directoire et PDG du groupe SNCF, Stefan Heidenreich ancien CEO de Beiersdorf (qui assure la vice-présidente du comité), Ana García Fau, présidente de Finerge et ancienne CEO de Yell Publicidad (Espagne), Harald Krüger, ancien président du conseil d’administration et CEO de BMW, Peter Löscher, ancien CEO de Siemens, Francesco Trapani, ancien CEO de Bulgari (Italie) et Alexander Wynaendts, ancien CEO et président du conseil d’administration d’Aegon (Pays-Bas).

La première réunion du comité consultatif est prévue début juin.