Issue de l’acquisition de l’éditeur espagnol Tritium Software en 2024, la solution Sage Sales Management est désormais disponible en France et vient s’intégrer à l’offre de comptabilité et de gestion commerciale pour les PME Sage 50.

Cette solution cloud est conçue pour améliorer l’efficacité et la productivité des équipes commerciales sur le terrain. Elle propose un panel de fonctionnalités pour assurer un meilleur suivi des performances, gérer les relations clients, optimiser les déplacements professionnels ou encore segmenter les prospects.

Comme tous les outils CRM modernes, Sage Sales Management met en avant ses capacités d’IA. Avec l’intégration de Sage Copilot, les commerciaux disposent d’un assistant offrant des fonctionnalités d’automatisation telles que la transcription des notes, l’analyse des interactions et les recommandations d’actions, basées sur les données collectées.

« En intégrant cet outil mobile basé sur l’IA à l’écosystème Sage, nous donnons aux PME les moyens d’améliorer leur productivité, de rationaliser leurs opérations et, en fin de compte, de développer leurs activités », déclare dans un communiqué Albert Sampietro, senior vice-président des produits de gestion comptable chez Sage.

Sage décline cette offre SaaS en 4 niveaux d’abonnements, à des tarifs s’échelonnant de 19€ à 85€ par mois et par utilisateur. La France est le troisième marché où la solution est lancée après l’Espagne et le Royaume-Uni. L’offre est commercialisée en direct et par l’écosystème de partenaires de Sage.