Sage annonce l’acquisition de l’éditeur nantais de solutions décisionnelles Infineo. La société propose un logiciel de reporting sur Excel (Inside Reporting) et une solution SaaS de datavisualisation (Inside Dataviz). Fondée en 2011 par Eric Affaticati, Infineo est un partenaire de longue date de Sage et ses solutions sont déjà intégrées à de nombreux produits Sage en France, notamment Sage Active, Sage 100, FRP1000 et Sage Paie&RH. L’éditeur a réalisé un chiffre d’affaires de 5,5 millions d’euros sur l’exercice 2023. Le montant de l’acquisition n’est pas divulgué.

« Cette acquisition marque une étape déterminante dans l’évolution technologique des capacités de reporting de Sage, en aidant à éliminer les complexités liées au reporting financier et en fournissant à nos clients une solution simplifiée, sécurisée et évolutive », commente dans un communiqué Arnaud Petit, directeur général de Sage Europe du Sud.

Vendues jusqu’ici comme solutions tierces en marque blanche, les solutions d’Infineo seront désormais intégrées au portefeuille de Sage, tandis que les équipes rejoindront celles de l’éditeur britannique.

« Je me réjouis de voir cette solution adoptée par un plus grand nombre d’entreprises, car elle répond à un besoin croissant d’accès complet et en temps réel aux données, qui permet aux équipes financières de prendre des décisions éclairées », ajoute Eric Affaticati, PDG d’Infineo et de l’intégrateur de logiciels de gestion Mercuria.