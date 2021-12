Rzilient, startup du numérique responsable (Green IT), répond avec succès aux besoins de PUR Projet en l’accompagnant dans la mise en place d’une gouvernance iT innovante, par une infogérance vertueuse et performante de son parc informatique à l’échelle internationale.

Après avoir fondé et développé Alter Eco, l’entreprise pionnière du commerce équitable et biologique en France, Tristan Lecomte fonde PUR Projet en 2008 pour lutter contre le changement climatique et la déforestation qui soutiennent des coopératives et agriculteurs du monde entier. PUR Projet développe et met en place des projets pour engager les entreprises dans l’intégration de la problématique du climat au cœur de leur chaîne de valeur afin de régénérer, dynamiser et préserver les écosystèmes dont elles dépendent (Insetting).

Pour mener à bien sa mission, PUR Projet positionne la sobriété numérique comme un élément clé dans sa stratégie de croissance. Dans ce contexte, la société s’appuie notamment sur un parc de postes de travail mobiles équipés de différents logiciels (Suite Google, Office, logiciel de communication interne). C’est dans ce contexte que l’équipe iT de PUR Projeta contacté Rzilient pour lui présenter ses besoins et étudier une possible collaboration.

Le périmètre du projet portait sur la gestion d’un parc informatique hétérogène d’une centaine de postes de travail mobiles à gérer. Concrètement, il s’agissait dans un premier temps, de proposer des PC portables et Macbook reconditionnés compatibles avec les besoins de chaque collaborateur et de les fournir clés en main : préconfigurés, sécurisés et directement accessibles. Au travers du catalogue accessible sur la plateforme Rzilient, chaque collaborateur peut choisir son équipement iT lors de son onboarding ou bien d’un renouvellement matériel.

Avec la volonté d’allonger la durée de vie du matériel, Rzilient assure également les prestations de support informatique et d’aide aux utilisateurs. Au niveau du dépannage informatique, au-delà du point d’entrée par la plateforme, un support mail et téléphonique est proposé afin d’assurer une expertise humaine, adaptée aux besoins spécifiques de PUR Projetà distance ou sur site. Rzilient accompagne également les équipes, managers comme collaborateurs, dans leur logistique informatique, notamment sur des sujets liés au télétravail ou dans le cadre de l’ouverture de nouveaux bureaux.

Et pour compléter un service 360, Rzilient fournit des indicateurs sur l’empreinte carbone du parc utilisé, pour extraire différents reportings extra-financiers via leur plateforme.

Cette approche pragmatique qui associe qualité des matériels reconditionnés fournis, plateforme Saas de gestion de parc, green iT et tarification attractive ont été des éléments clés qui ont amené PUR Projetà travailler rapidement avec les équipes de Rzilient. En production depuis le mois d’avril 2021, ce projet d’infogérance moderne est un succès opérationnel, de par sa simplicité et son impact durable sur l’ensemble de l’organisation.

Fabrice LAUMOND chez PUR Projet « Nous partageons des valeurs communes avec Rzilient et sommes heureux de pouvoir travailler ensemble dans un cadre constructif. Nous accordons une attention particulière à maîtriser notre empreinte carbone et Rzilient est le partenaire qu’il nous fallait pour prendre en compte cette donnée dans le cadre du pilotage de notre parc informatique. Efficacité, approche humaine, expertise de la gestion de parc, Green iT et réactivité sont les grands bénéfices que nous tirons de notre collaboration. Enfin, en nous appuyant sur l’offre de Rzilient, nous sommes en mesure d’accéder à de précieux indicateurs indispensables pour répondre aux exigences de notre certification au programme B Corporation. »

Fort de ce premier succès et de la satisfaction de ses équipes au regard des prestations de support d’assistance fournies, l’entreprise cadre actuellement de nouveaux projets avec Rzilient, dans la gestion de ses infrastructures bureau en Wifi, le câblage de ses installations iT mais surtout dans la prise en charge de nouveaux équipements et l’expansion de la collaboration à de nouveaux territoires.