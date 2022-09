Éditeur militant d’une solution de gestion de parc IT de nouvelle génération, Rzillient publie les résultats d’une étude qui confirme qu’il demeure des marges de progression importantes pour allonger la durée de vie des équipements et aller vers une IT plus responsable. Cette étude a été menée au mois de mai dernier auprès de sa base clients et a recueilli 70 réponses issues de 38 entreprises clientes.

L’étude montre que si le recours au reconditionné est largement répandu parmi les clients de l’entreprise (40 % des répondants affirmant que le reconditionné concerne au moins les deux tiers de leurs équipements alors que cela ne représente que 7% des équipements de bureaux achetés en 2021, selon WeNR), le reconditionné continue de souffrir d’une mauvaise image, 53% des répondants citant la qualité du matériel comme un point de friction lors de leurs achats de reconditionné. Second point de friction le plus souvent cité : la quantité de stock disponible – nécessaire pour l’homogénéisation des parcs.

Pour allonger la durée de vie des équipements, il est nécessaire d’en optimiser la performance via un entretien régulier. Or l’étude montre que le support IT encore trop peu utilisé. Qu’elles aient un manager IT ou non en interne, la moitié des entreprises sondées affirment ne faire appel à un support informatique qu’une seule fois par an ou moins. Du coup, « le temps de possession médian d’un ordinateur professionnel se trouve pour les répondants entre 12 et 24 mois, bien en dessous des recommandations des organisations du numérique responsable », souligne l’autrice de l’étude, Audrey Pogu, responsable marketing de Rzilient. Et de rappeler que la durée d’utilisation d’un ordinateur a été divisée par 3 entre 1985 et 2015, passant de 11 à 4 ans (source : Les enjeux du numérique, du Label Numérique Responsable).

À la question de savoir ce que leur entreprise fait de leurs équipements en fin de vie, près de 60% des répondants affirment qu’elle les envoie à un organisme, à des fins de recyclage ou de réemploi. À l’échelle nationale, le taux de collecte de DEEE atteignait les 51% en 2018, selon l’Ademe. Mais près de 30% des répondants avouent toutefois ne pas savoir quoi en faire. Autre chiffre éclairant : 50% répondants s’avouent totalement ignorant de l’impact environnemental du numérique dans leur organisation et 23% conviennent n’en être pas certain.

Créée en février 2020, Rzilient compte une trentaine de personnes et a achevé son premier exercice sur un chiffre d’affaires de 1 M€.