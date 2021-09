L’entreprise de Palo Alto spécialisée dans la gestion de données ‘Zero Trust’ nomme l’expert en cybersécurité James Blake au poste de Field CTO Security de Rubrik dans la région EMEA. Le communiqué précise qu’il aura pour mission d’accompagner les clients dans leur stratégie cyber, particulièrement en matière de lutte contre les rançongiciels.

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la sécurité informatique, James Blake a aidé de nombreuses grandes entreprises, dont Mimecast et JPMorgan, ainsi que des dizaines d’agences gouvernementales à travers le monde, à transformer leur approche de la cyber-résilience pour faire face aux ransomwares. Il a également créé et dirigé un cabinet de conseil pour HP Enterprise et a occupé le poste de consultant CISO (responsable de la sécurité informatique) pour ServiceNow.

Quant à ses nouvelles fonctions, « En tant que Field CTO Security, je m’efforcerai de suivre l’évolution des capacités et des campagnes d’attaques des pirates et d’aider nos clients non seulement à atténuer l’impact du fléau actuel des ransomwares, mais aussi à transformer leurs entreprises pour qu’elles adoptent une approche de la cybersécurité centrée sur les données », déclare James Blake.