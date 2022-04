L’éditeur français de solutions CCaaS (Center Contact as a Service) et opérateur téléphonique Ringover lance une campagne de recrutement dans le prolongement de sa dernière levée de fonds à la fin 2021.

« Après avoir recruté 75 personnes en 2021 et ouvert de nombreux bureaux », expose Bénédicte Palisse, la directrice des ressources humaines, Ringover réunit désormais 175 collaborateur·rice·s en France et à l’international. « Le groupe a réalisé une croissance de plus de 100% lors de son dernier exercice ».