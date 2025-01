Dans un contexte où la protection des données est devenue une priorité absolue, les entreprises recherchent des solutions de sauvegarde à la fois fiables, sécurisées et économiquement viables. En tant que revendeur IT, vous avez un rôle clé à jouer dans cette transition vers des infrastructures hybrides combinant stockage sur site et stockage cloud.

Ce livre blanc a été conçu pour vous accompagner dans cette démarche en vous apportant des clés stratégiques et opérationnelles afin d’intégrer les solutions de sauvegarde cloud à votre offre et d’en faire un véritable atout commercial.

Vous y découvrirez notamment :

📌 Les bonnes pratiques et recommandations essentielles en matière de cybersécurité

📌 Les avantages d’une approche hybride combinant stockage local et cloud

📌 Des conseils pour optimiser les coûts et renforcer la valeur ajoutée de vos offres

📌 L’importance de la souveraineté et des certifications pour rassurer vos clients

En tant que revendeur IT, maîtriser ces enjeux vous permettra de mieux accompagner vos clients dans la sécurisation de leurs données, tout en développant votre propre activité sur un marché en pleine expansion.

