En 2024, ITS Group poursuit sa trajectoire de croissance avec un chiffre d’affaires consolidé pro forma (hors activité de MIB Suisse, cédée le 15 juillet 2024) de 165,4 millions d’euros en croissance de 2% par rapport à l’exercice précédent.

Le résultat d’exploitation consolidé pro forma s’élève à 7,8 M€ en replis de -8% par rapport aux 8,5 millions d’euros réalisés en 2023. Les comptes publiés, intégrant 6 mois d’activité de MIB Suisse affichent quant à eux un chiffre d’affaires consolidé de 173,8 M€ et un résultat d’exploitation consolidé de 8,3 M€.

Ces résultats confirment la capacité du Groupe à créer de la valeur tout en accompagnant les grandes mutations digitales du marché.

ITS Group poursuit son développement en tant qu’acteur engagé de la transformation digitale souveraine en France, en proposant des offres et services innovants adaptés aux enjeux stratégiques de ses clients. Le Groupe met l’accent sur la maîtrise technologique et la sécurité des données, clés pour accompagner une digitalisation responsable et durable.

Un engagement RSE fort, reconnu et récompensé

En 2024, ITS Group confirme son engagement fort en matière de RSE et de numérique durable. Avec un score EcoVadis élevé de 79/100, l’entreprise décroche la médaille d’or et se classe parmi les 5 % des entreprises les mieux notées, tous secteurs confondus. Elle est également reconnue par trois labels ChooseMyCompany : HappyIndex®AtWork, WorkWell Index® et WeImpact Index®. Ces distinctions reflètent notre volonté d’intégrer le bien-être au travail, la qualité de vie des équipes, ainsi que notre impact environnemental et social.

Dans cette dynamique, l’obtention de la certification ISO 14001 en 2024 – attestant de l’efficacité de notre système de management environnemental – marque une nouvelle étape. ITS Group poursuit et renforce ses actions pour réduire son empreinte écologique et promouvoir un numérique plus éthique et responsable.

Un nouveau Rapport RSE ITS Group est disponible, celui-ci témoigne pleinement de la prise en compte des enjeux sociaux, environnementaux, sociétaux et éthiques à l’échelle de l’ensemble de nos activités.