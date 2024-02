En moins de six ans, TP-Link s’est imposé avec sa marque BtoB Omada parmi les acteurs de référence dans la fourniture de matériels d’infrastructures réseau pour les TPE-PME françaises. Citant Context, le constructeur revendique ainsi la place de numéro un des ventes de bornes Wifi et de switchs sur ce segment de marché en 2023 (en volume).

Sa recette : des produits arborant un bon rapport qualité-fonctionnalités-prix. Une plateforme de gestion centralisée cloud gratuite, qui permet aux partenaires de créer leurs propres services de réseau à la demande.

Cette plateforme baptisée Omada SDN, également installable localement, permet d’enrôler les différents équipements actifs (points d’accès wifi, commutateurs et routeurs) à distance, de les configurer de les gérer et de superviser l’ensemble du réseau à partir d’une interface unique.

À noter qu’Omada SDN est optimisée pour un certain nombre de marchés verticaux, tels l’hôtellerie, les campings, les écoles, la vente de détail, les Ehpad… Une verticalisation qui participe au succès de la marque.

Autre facteur de succès sur le marché des entreprises : une stratégie channel fondée sur la rentabilité pour les partenaires et la proximité avec le terrain. « TP-Link protège ainsi les marges de ses partenaires contractuels en leur garantissant les meilleures remises frontales et des cotations spéciales sur leurs projets », explique Fares Abdi (photo), directeur des ventes channel de la division Pro de TP-Link France et artisan du décollage de la marque dans le BtoB.

En parallèle, l’équipe BtoB de TP-Link laboure le terrain en multipliant les webinaires, les participations à des salons (EquipHotel, salon des maires, salon Sett…) et les tours de France. TP-Link vient ainsi d’entamer cette semaine une série de onze « workshops solutions » qui doit lui permettre de rencontrer 350 à 400 partenaires d’ici à la fin avril.

La marque sera également présente les 13 et 14 mars sur IT Partners où elle présentera ses nouvelles bornes Wifi 7, sa première offre SD-WAN (qui sera accessible gratuitement par mise à jour pour tous les clients ayant déjà déployé Omada), ses switchs de niveau 3 et sa première gamme de vidéosurveillance pro (Vigi).

Résultat de cette politique : la division Pro de TP-Link a enregistré une croissance de 40% de ses ventes en 2023 et elle revendique désormais plus de 600 partenaires actifs enrôlés dans son programme. Partie de zéro en 2018, elle pèse désormais environ 40% du chiffre d’affaires total de TP-Link France, soit 100,6 M€ en 2023.