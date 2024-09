Red Hat et Dell s’associent pour porter la plateforme Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) sur les serveurs Dell PowerEdge. RHEL AI combine le système d’exploitation Red Hat Enterprise Linux, les modèles de langage en open source « Granite » d’IBM et les outils d’alignement d’InstructLab AI. Cette plateforme optimisée pour l’IA permet aux entreprises de développer, tester et déployer des modèles IA génératifs spécifiquement adaptés à leurs besoins.

« La validation de RHEL AI pour les charges de travail d’IA sur les serveurs Dell PowerEdge donne aux clients une plus grande confiance dans le fait que les serveurs, les GPU et les plates-formes de base sont testés et validés de manière continue », commente dans un communiqué Arun Narayanan, vice-président de Dell. « Cela simplifie l’expérience utilisateur et accélère le processus de création et de déploiement de charges de travail d’IA critiques sur une pile logicielle fiable. »

La disponibilité de la solution est prévue au troisième trimestre 2024. Elle sera fournie sous la forme d’une image RHEL AI amorçable pour les déploiements de serveurs individuels. Elle sera aussi incluse dans Red Hat OpenShift AI, la plateforme dédiée à l’apprentissage automatique (ML) de Red Hat, pour l’exécution de modèles à grande échelle sur tous les environnements de clusters distribués.

Avec cette collaboration, RHEL AI devient une plateforme privilégiée pour les déploiements d’IA sur les serveurs Dell PowerEdge, à commencer par le PowerEdge R760xa. L’initiative vient aussi nourrir l’écosystème IA de Dell au sein de son IA Factory, après les partenariats déjà noués avec Meta, Hugging Face et Nvidia (projet Helix).