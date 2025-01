Red Hat annonce la disponibilité générale d’OpenShift Virtualization Engine, une offre dérivée de Red Hat OpenShift, mais exclusivement centrée sur son moteur de virtualisation. L’éditeur ne s’en cache pas, elle se positionne face à VMware pour les clients déçus à la recherche d’une alternative.

« Des clients sont venus vers nous pour nous demander comment pouvez-vous nous aider et en combien de temps pouvez-vous nous amener sur votre plateforme ? C’était en grande partie une réponse aux événements survenus dans le secteur de la virtualisation », glisse par exemple Simon Seagrave, directeur du marketing produit OpenShift à nos confrères de TheNextPlatform.

Cette version partage le même code que les autres versions d’OpenShift mais a été purgée de ses capacités de conteneurisation, dans une logique de simplification des opérations et réduction des coûts. Elle utilise l’hyperviseur KVM et fonctionne sur Red Hat Enterprise Linux (RHEL), y compris en mode bare metal dans le cloud (notamment AWS).

Elle est fournie avec des outils de migration et des experts Red Hat peuvent organiser des ateliers pour préparer le plan de migration. Elle s’intègre de plus à la solution Red Hat Ansible Automation pour automatiser les migrations de VM à grande échelle. Ainsi qu’à la console de supervision Red Hat Advanced Cluster Management for Virtualization, dévoilée en parallèle et également disponible.