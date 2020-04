Impacté par la crise du coronavirus, Quantum va emprunter 10 millions de dollars pour sauver ses emplois. « Sans cela, nous serions très certainement obligés de réduire les effectifs. Nous devons à nos employés – qui sont confinés avec nous pendant ce long et difficile retournement – de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver leur emploi pendant cette crise », a expliqué un porte-parole de la société à CRN, qui rapporte l’information.

Le spécialiste du stockage et de l’archivage des données, qui emploie 800 salariés dont 550 environ aux Etats-Unis, est considéré selon le système de classification de l’industrie en Amérique du Nord (SCIAN) comme une petite entreprise et peut ainsi bénéficier du Paycheck Protection Program (PPP). L’US Small Business Administration (SBA), l’agence gouvernementale en charge des administrations, octroie ainsi des prêts à faible taux (1%) pouvant atteindre 10 millions de dollars à condition que cet argent soit utilisé uniquement pour le versement des salaires, le remboursement d’intérêts sur les hypothèques, le loyer et les services publics. Au moins 75% du prêt doit être utiliser pour le paiement des salaires. Le prêt n’est pas remboursable à condition que l’entreprise conserve la totalité de ses effectifs pendant au moins huit semaines. Pour éviter les abus, la SBA demande aux emprunteurs de certifier sur l’honneur que leur demande de prêt PPP est nécessaire.

L’administration a doté le programme d’une enveloppe de 350 millions de dollars. Vu l’afflux d’emprunteurs, tout l’argent a été dépensé en deux semaines. Selon l’Associated Press au moins 94 entreprises cotées en bourse, parmi lesquelles des sociétés valorisées plus de 100 millions de dollars, ont reçu une aide. Après avoir réinjecté 310 milliards de dollars dans le programme, le département américain du Trésor a mis en place des règles d’attribution plus strictes afin d’évincer du programme les entreprises cotées en bouse « ayant une valeur marchande substantielle et un accès aux marchés des capitaux ». Quantum, dont le titre a chuté de 46% depuis le début de l’année, a quant à elle laissé entendre à nos confrères que sa demande légitime.