Considérée comme une petite entreprise selon la classification américaine, Quantum a sollicité et obtenu fin avril auprès de l’US Small Business Administration (SBA), l’agence gouvernementale en charge des PME, un prêt de 10 millions de dollars dans le cadre du Paycheck Protection Program (PPP) destiné à sauver des emplois. « Sans cela, nous serions très certainement obligés de réduire les effectifs. Nous devons à nos employés – qui sont confinés avec nous pendant ce long et difficile retournement – de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver leur emploi pendant cette crise », avait alors expliqué un porte-parole de la société à CRN, qui rapporte l’information.

Chargé de contrôler l’affectation de ces prêts, le sous-comité spécial de la Chambre des représentants des États-Unis en charge de la crise du coronavirus ne l’entend pas de cette oreille et a demandé vendredi à Quantum de rembourser ce prêt. Rappelant que le spécialiste du stockage et de l’archivage des données compte 800 salariés et atteint une capitalisation boursière de plus de 150 millions de dollars, il indique que cet argent n’est pas destiné aux grandes sociétés « qui ont une base d’investisseurs importante et un accès aux marchés des capitaux ».

« Étant donné que votre entreprise est une entité publique dotée d’une importante base d’investisseurs et d’un accès aux marchés des capitaux, nous vous demandons de restituer ces fonds immédiatement. Le retour de ces fonds permettra aux véritables petites entreprises – qui n’ont pas accès à d’autres sources de capitaux – d’obtenir les prêts d’urgence dont ils ont besoin pour éviter les licenciements, poursuivre leurs activités et résister aux perturbations économiques causées par la crise des coronavirus », écrivent les élus.

Quantum a confirmé à nos confrères avoir reçu la lettre et s’est déclaré prêt à engager des discussions avec le sous-comité. « Quantum pense qu’il a un devoir envers ses employés américains qui perdraient leur emploi si Quantum rendait son prêt PPP et va démontrer pourquoi il répond non seulement aux exigences techniques d’éligibilité du programme PPP, mais relève également carrément de l’esprit de ce qui était prévu par le Cares Act (ndlr : loi votée par le Congrès US dans le cadre de la pandémie afin de venir en aide aux travailleurs et aux petites entreprises). »

Le PPP est particulièrement intéressant pour ceux qui en bénéficient. La SBA octroie en effet des prêts à faible taux (1%) pouvant atteindre 10 millions de dollars, à condition que cet argent soit utilisé uniquement pour le versement des salaires (75% de la somme), le remboursement d’intérêts sur les hypothèques, le loyer et les services publics. Mieux encore, il n’est pas remboursable à condition que l’entreprise conserve la totalité de ses effectifs pendant au moins huit semaines.