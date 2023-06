Le PDG de Pure Storage, Charles Giancarlo, prédit qu’il n’y aura plus de nouveaux disques durs vendus dans cinq ans.

Lors de la conférence téléphonique annonçant les résultats du premier trimestre fiscal 2024 de Pure Storage, Charles Giancarlo estime que le stockage flash est désormais capable de rivaliser avec toutes les autres formes de stockage. « L’ère des disques durs touche à sa fin ».

Bien entendu, le PDG de Pure Storage prêche pour sa paroisse : la gamme FlashBlade//E de sa société a été lancée en mars dernier et remporte un franc succès, d’après lui. « Il s’agit du seul système de stockage tout-flash capable de répondre aux besoins du marché du stockage secondaire à des prix compétitifs, par rapport aux systèmes de disques durs à 7.200 tours/minute, tout en n’utilisant qu’un dixième de l’énergie, de l’espace, du refroidissement et de la main d’œuvre nécessaires aux systèmes de disques rotatifs ».

Pure Storage annonce également des ventes record de son offre de stockage à la demande Evergreen//One, des commandes importantes de sa technologie Cloud Block Store pour le stockage dans le cloud public ainsi que la sortie d’une mise à jour de son logiciel de blocs et de fichiers unifiés FlashArrays.

Le PDG de Pure Storage précise que le système d’exploitation Purity fonctionne sur tous les produits de la société et directement avec de la mémoire flash brute, contrairement à ses concurrents qui ont besoin de disques SSD plus coûteux et à durée de vie plus courte.

Pure Storage vient de déclarer un chiffre d’affaires trimestriel de 589,3 millions de dollars, soit une baisse de 5% en glissement annuel. Ce chiffre d’affaires a cependant dépassé les attentes des analystes de 30 millions de dollars, selon Seeking Alpha.

Les revenus liés aux produits sont de 309 millions de dollars, en baisse par rapport aux 401,2 millions de dollars de l’an dernier. Les revenus liés aux abonnements sont de 280,3 millions de dollars, en hausse par rapport aux 219,2 millions de dollars de l’année dernière.

Pure Storage anticipe un chiffre d’affaires de 680 millions de dollars au deuxième trimestre fiscal 2024.