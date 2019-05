Pure Storage a publié mardi des résultats trimestriels inférieurs aux attentes des investisseurs, ce qui a entraîné une chute de plus de 19% du cours des actions après bourse.

Pour son premier trimestre fiscal 2020, qui s’est terminé le 30 avril, le fournisseur de technologies de stockage 100% flash a réalisé un chiffre d’affaires de 326,7 millions de dollars, en croissance de 28% sur un an. Selon Seeking Alpha, les analystes tablaient sur 333 millions de dollars. Les produits et le support ont respectivement engrangé 239,7 millions de dollars et 89 millions de dollars.

Les pertes se sont en revanche aggravées, passant de 36,0 millions de dollars (GAAP) soit 0,11 dollar par action il y a un an, à 100,3 millions de dollars soit 0,41 dollar par action. Wall Street s’attendait à 0,32 dollar (GAAP) par action.

« Bien que notre croissance soit bien au-dessus de la moyenne du secteur, nous ne sommes pas satisfaits de nos résultats ce trimestre. La marge brute est restée solide à 68,1% et notre marge opérationnelle était négative à 9,6%. Nos revenus se situaient juste en dessous de la fourchette basse de nos prévisions et par conséquent la profitabilité était inférieure à nos prévisions », a indiqué le CEO Charlie Giancarlo lors de la conférence avec les analystes (transcrite par Seeking Alpha). Expliquant que bien que les fondamentaux demeuraient solides, que les opportunités se multipliaient au sein des grandes entreprises grâce aux 40% de vendeurs recrutés au cours des douze derniers mois, et que la société battait souvent les fournisseurs historiques de solutions de stockage sur le marché commercial, l’activité serait désormais plus variable. « C’est pourquoi nous pensons qu’il est prudent d’ajuster légèrement la croissance annuelle de la société à 27,5% », a estimé le CEO, ajoutant « Nous continuons de positionner Pure en avance sur les tendances pertinentes qui constituent les priorités absolues des DSI : le cloud hybride, les architectures Fast Data consolidées, l’IA et l’analytique, ainsi que la reprise rapide après incident. »

Pour se relancer, la firme de Mountain View compte beaucoup sur ses produits lancés au cours du dernier trimestre que sont DirectFlash Fabric on FlashArray (architecture hyperscale) et ObjectEngine (sauvegarde), ainsi que sur l’acquisition de l’éditeur de logiciels NAS Compuverde.