Pure Storage vient de publier des résultats trimestriels en forte progression et supérieurs aux attentes des analystes. C’est une prouesse dans un secteur plutôt atone où un de ses principaux concurrent, NetApp pour ne pas le citer, annonçait le mois dernier des ventes en chute libre (-18%). Ce dernier, comme les autres fournisseurs de solutions de stockage en général imputaient la faiblesse de leurs résultats à l’environnement économique. Seul HPE, tirait son épingle du jeu grâce à la progression de Nimble.

Au cours de l’exercice 2020 décalé, le chiffre d’affaires de Pure Storage a bondi de 28% à 396,3 millions d’euros sur un an. La marge brute GAAP progresse légèrement et atteint 67,7%. La perte GAAP s’établit à 66,0 millions de dollars contre 60,1 millions de dollars un an plus tôt. La perte par action est inchangée à 0,26 dollar.

Hors éléments exceptionnels, la marge brute atteint 69,4%. La firme de Mountain View enregistre un gain de 2,5 millions de dollars, soit 1 cent par action. Wall Street s’attendait à un chiffre d’affaires de 392,5 millions de dollars et à une perte de 4 cents par action.

Pour le trimestre en cours, Pure Storage prévoit des revenus compris entre 434 et 446 millions de dollars. Pour l’ensemble de l’exercice 2020, le fabricant s’attend à des revenus compris entre 1,64 et 1,71 milliard de dollars.

Dans une interview à CRN, le CEO de l’entreprise, Charles Giancarlo a expliqué pourquoi Pure Storage distançait ses concurrents. « Ce qui nous différencie sur le marché c’est tout d’abord la facilité d’utilisation du produit et le fait que nous promettons à nos clients que la baie qu’ils achètent aujourd’hui sera toujours au top dans 10 ans car nous sommes en mesure de faire continuellement des mises à jour de leur matériel et de leur logiciel sans qu’ils doivent remplacer le produit lui-même, ni faire de migrations de données. Et ça c’est une vraie proposition de valeur différente pour nos clients. C’est la raison pour laquelle notre taux de recommandation est si élevé. »

Il a ajouté que la société se développait en recrutant essentiellement de nouveaux clients. « Je pense que nos concurrents vendent depuis longtemps au même groupe de clients. Je pense qu’ils sont passés du disque au flash mais qu’ils sont désormais incapables d’enregistrer de la croissance. »

Charles Giancarlo a par ailleurs reconnu que son entreprise envisageait en permanence de nouvelles acquisitions.