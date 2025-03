Provectio, un fournisseur de services informatiques de référence, complète son offre de formation en annonçant la disponibilité d’un Boot Camp exclusif permettant d’optimiser l’utilisation de Copilot au sein des applications Microsoft 365.

Cette formation est destinée aux utilisateurs souhaitant améliorer leur productivité́ par l’utilisation de l’IA Copilot au sein des applications Microsoft 365. Les participants apprendront à utiliser Microsoft Copilot et ses fonctionnalités clés pour travailler plus efficacement, gagner du temps et améliorer la qualité́.

Dans un souci de performance, ce Boot Camp est organisé avec un maximum de 6 participants et s’articulera autour d’une demi-journée de formation mêlant théorique et pratique. À la fin de cette formation, les participants seront en mesure d’utiliser Microsoft Copilot au sein des applications Microsoft 365.

Dans le cadre de cette formation seront notamment abordées une introduction traitant de Microsoft 365, une vue d’ensemble de l’IA ou encore la bonne manière de générer un prompt. Ensuite, une présentation générale de Copilot, de Copilot dans la Power Platform et les notions de sécurité, d’éthique et de conformité seront abordés. Le contenu de la formation sera modulé selon le niveau des stagiaires et les attentes de ceux-ci.

Bertrand DUMENIL, Directeur Marketing chez Provectio « Les bootcamps permettent de développer la connaissance des utilisateurs sur les différents outils M365 et notamment de Copilot. L’amélioration globale des compétences participe à la réussite du projet. Copilot va transformer la manière de collaborer ces prochaines années autour de Microsoft 365. Il est important de sensibiliser les équipes à cette technologie qui sera désormais largement utilisée et qui permettra d’accéder à de réels gains de productivité. »