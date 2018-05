Le collaborateur d’aujourd’hui est plus mobile, plus nomade. Il doit cependant être en mesure de rester en contact avec ses équipes en permanence et d’accéder aux données de son entreprise sans contrainte, où qu’il soit. Et le nombre accru de postes mobiles a entrainé une hausse des risques liés à la sécurité des données. Hors des murs de l’entreprise, quel que soit l’appareil utilisé, il faut pouvoir garantir un niveau de sécurité optimal sans entraver la productivité des équipes.

Le travail nomade fait référence à toutes les formes de travail accomplies ailleurs qu’au poste de travail habituel dans l’entreprise. Et il ne se limite plus au télétravail. « Le travail mobile à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise, informel et dispersé, par essence plus spontané et aux contours plus flous », a expliqué Flore Pradère-Saulnier, responsable de la recherche et prospective Bureaux de demain chez JLL, dans un article paru dans Les Echos.

La mobilité, une tendance qui se confirme

Cette pratique constitue d’ores et déjà une tendance lourde et qui continue à fortement se développer. Les cadres sont 70% à travailler en dehors de leur bureau au moins une fois par mois selon Ciel mon bureau. Et d’après une étude Ipsos datée de 2016, 65% des employés de bureau se déclarent intéressés par le travail nomade et le télétravail. La tendance se confirme d’année en année.

La mobilité est aujourd’hui facilitée par les nouveaux outils numériques à la disposition des salariés. Si la mobilité est source d’efficacité, elle implique d’être vigilant vis-à-vis des données que l’on traite.D’autant que la cybermenace ne cesse de croître. Un rapport de Cisco montre qu’aujourd’hui, onze fois plus de logiciels malveillants circulent sur internet par rapport à l’année dernière. En 2017, l’entreprise américaine a recensé 224 nouveaux types de malwares.

