Par Christophe Pottier chez HDSN

La prévention des risques électriques se positionne comme un sujet stratégique pour nombre d’entreprises. Pour autant, certains secteurs sont beaucoup plus exposés que d’autres et nécessitent de repenser leurs dispositifs traditionnels. C’est précisément dans ce contexte que le sujet de la prédictibilité représente une formidable opportunité de se doter de système performant au service de la protection de l’environnement de production et de la détection précoce de risques affectant les armoires électriques. Voici trois cas d’usages précis qui nécessitent de prendre toutes les précautions nécessaires : industrie, secteur maritime et datacenters.

Le secteur maritime, un environnement complexe où les armoires électriques sont fortement exposées à des conditions extrêmes.

Intégrant de très nombreuses armoires électriques garantes du bon fonctionnement des navires, les professionnels du secteur voient leurs installations soumises à rudes épreuves : vibrations, corrosions, humidité, etc. Ces différents éléments sont ainsi souvent à l’origine de pannes multiples, allant d’un simple désagrément à des catastrophes importantes : incendies, perte de manœuvrabilité notamment. Opter pour une solution prédictive pour intervenir avant qu’il ne soit trop tard est alors un prérequis. En mer, chaque menace est un risque majeur pour l’équipage et les opérations.

Le monde industriel : une activité vitale qui ne peut souffrir de risque de rupture d’exploitation

Le secteur industriel est confronté à des défis uniques en matière de sécurité électrique. En effet, producteurs d’énergie, chimie, métallurgie… Autant de pans d’activités stratégiques qui ne peuvent en aucun cas être stoppés, faute de voir une activité ou des millions de personnes impactées. Ici encore, l’environnement industriel expose les armoires électriques à des contraintes extrêmes : acidité, poussières, chaleur, humidité, altitude, etc. Il est donc impératif de veiller à ce que les dispositifs électriques puissent être analysés en temps réel pour détecter de manière préventive toute faiblesse des équipements.

Les datacenters : un secteur clé pour lequel la continuité d’exploitation est vitale

Avec la montée en puissance du cloud et de l’infogérance, de nombreux SI sont désormais hébergés au sein de datacenters. Ces sites se positionnent alors comme des enclaves stratégiques à protéger au regard du patrimoine IT qu’ils hébergent. C’est précisément sur ce point que la notion d’incendies liés à des problèmes électriques est un risque à prendre en compte. Les nombreux incidents qui ont affecté différents géants du secteur en sont la parfaite illustration et ont impacté les activités de plusieurs millions de professionnels, certains ayant parfois perdu toutes leurs données et leur SI.

Ces différents cas d’usage mettent clairement en avant la nécessité de positionner l’approche préventive au centre de son dispositif de protection. Ainsi, les équipes en charge de la maintenance pourront intervenir en amont, être informées en temps réel des risques potentiels et garantir une parfaite continuité de service et une haute performance des équipements.