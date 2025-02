L’intelligence artificielle est désormais un sujet stratégique qui vient s’inviter dans notre vie quotidienne et profondément faire évoluer de nombreux processus au sein des entreprises. Dans ce contexte, l’IA va jouer un nouveau rôle stratégique au sein des datacenters : les préserver de problèmes électriques pouvant compromettre leur intégrité et provoquer un incendie.

L’approche prédictive et intelligente comme nouvelle protection à la continuité de service

Bien sûr, la majorité des Datacenters sont aujourd’hui équipés de systèmes leur permettant d’activer un certain nombre de protections en cas d’incendie. Pour autant, l’actualité nous montre que cette approche n’est pas suffisante et n’empêche pas les catastrophes de se produire, entrainant ensuite des conséquences désastreuses pour les entreprises qui ont hébergé leurs applications, systèmes d’information et données sur ces sites. C’est précisément pour cette raison qu’une approche 100 % réactive à incident n’est pas la bonne méthode et fait courir des risques inconsidérés aux exploitants de datacenters.

De plus, nombre d’assureurs excluent de leurs garanties les dommages ayant pour origine une société tierce. La perte de données n’est pas couverte par l’assurance multirisque de l’entreprise ni par la responsabilité civile. Les entreprises qui ont souscrit une assurance dite « Cyber » ne sont pas mieux couvertes, puisque la perte de données fait partie des exclusions.

C’est précisément dans ce contexte que les exploitants de datacenters ont une responsabilité importante vis-à-vis de leurs clients qui leur confient leur patrimoine informationnel. Pour ce faire, opter pour une démarche prédictive permet de limiter grandement les risques d’incendie et d’indisponibilité en anticipant les pannes susceptibles d’intervenir. Il s’agit ici d’analyser les signaux faibles des armoires électriques et de détecter préventivement les incidents. L’idée est de protéger l’ensemble des armoires électriques, de surveiller en continu les constantes des équipements et d’être alertés en temps réel en cas de défaillance.

C’est dans ce contexte que des algorithmes intelligents et l’IA se positionnent au centre des dispositifs de prédiction. Détecter des émanations de substances, gaz et microparticules inhabituelles devient alors une réalité qui une fois digitalisée par l’IA permettra de déclencher des alertes auprès des techniciens, qui pourront alors intervenir pour éviter toute défaillance : maintenance prédictive des infrastructures pour éviter de subir des arrêts d’exploitation ou des dommages significatifs. Ces défaillances jusqu’ici imperceptibles, sont désormais anticipées avec des technologies à base d’IA pour la protection des équipements électriques en entreprise (Armoires et TGBT).

À travers ces éléments, on comprend parfaitement que l’Intelligence artificielle appliquée au secteur des datacenters ne se résume pas uniquement à des cas d’usage liés à la gestion des prévisions des consommations énergétiques par exemple, mais qu’elle occupe une place centrale dans leur protection contre des problèmes électriques pouvant impacter leur bon fonctionnement.

Frédéric BONNARD chez HDSN