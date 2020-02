Incontestablement, l’exportation de la technologie française est un sujet clé qui anime nombre de professionnels. Éditeurs, intégrateurs, opérateurs, tous innovent en continu et cherchent à étendre leur empreinte en dehors de nos frontières. Oui, mais voilà, exporter l’innovation est un sujet complexe qui rencontre un succès plus ou moins important en fonction des domaines d’expertise. Dans ce contexte, la cybersécurité occupe une place à part et connait un rayonnement certain à l’international. Mais pourquoi un tel succès ?

Une approche de l’ingénierie reconnue

Les ingénieurs français ont la côte. Il suffit pour s’en convaincre de voir le nombre de recrutements pratiqués par les entreprises étrangères qui s’arrachent nos talents pour leur expertise et la qualité de leur formation. Ce point est fondamental et à la base des projets qui émergent et sont ensuite lancés par les industriels. Ce constat est particulièrement vrai dans le monde de la cybersécurité où les ingénieurs français comptent parmi les plus performants à l’échelle mondiale.

La notion de qualité : un réel différenciateur

Souvent décriée pour la lourdeur de ses charges et ses coûts de production, la France est pourtant loin d’être un enfer pour les professionnels de l’IT et de la cybersécurité qui souhaitent offrir de la valeur ajoutée et positionner l’excellence au centre de leur modèle de croissance. En effet, la qualité prévaut, surtout en matière d’innovation et de sécurité où les produits livrés doivent être durables, fiables et performants. Autant de caractéristiques dans lesquelles les sociétés françaises excellent.

Des organismes nationaux reconnus

La France a également la chance de compter des agences nationales qui ont su s’imposer sur le marché comme les plus avancées. C’est le cas notamment de l’ANSSI qui fait autorité dans l’industrie de la cybersécurité. Dans ce contexte, les sociétés françaises qui décrochent une qualification ANSSI bénéficient d’un réel avantage concurrentiel qui leur permet de faire la différence et d’avoir immédiatement une crédibilité à l’international.

Toujours en matière de réassurance on notera que nombre de leaders de l’industrie dans des secteurs stratégiques comme l’énergie, les transports, l’eau, etc., sont français. Là encore, pour les acteurs de la cybersécurité français, pouvoir afficher des collaborations avec ces structures est l’assurance d’être entendu à l’étranger et de pouvoir commercialiser ses innovations.

À travers ces premiers éléments auxquels nous pourrions ajouter d’autres facteurs comme les aides à l’innovation et à l’exportation, etc., il est donc assez simple de comprendre que les professionnels de la cybersécurité français ont un avenir et que leurs fondamentaux associés à la qualité de leurs produits continueront de faire la différence et de faire rayonner le label « made in France » comme une valeur sûre et durable.

Par Xavier FACELINA, Président de SECLAB.