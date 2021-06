Après son introduction à Wall Street le 21 avril, UiPath a publié les résultats du premier trimestre de son exercice fiscal 2022 clôt le 30 avril, ses premiers en tant que société cotée. La licorne d’origine roumaine, championne des robots d’automatisation des processus (Robotic Process Automation ou RPA) confirme sa croissance explosive, avec des résultats supérieurs aux attentes.

Se félicitant « d’un début d’exercice exceptionnellement solide », le CEO Daniel Dines a tout particulièrement mis en exergue la croissance des revenus récurrents annualisés (ARR). Ils s’établissent à 653 millions de dollars, en progression de 64% sur un an. Le directeur financier Ashim Gupta a précisé qu’UiPath « compte désormais 8500 clients dans le monde dont 1105 clients avec un ARR de 100 000 dollars ou plus et 104 clients avec un ARR de 1 million de dollars ou plus ».

Selon les deux dirigeants ces forts revenus récurrents témoignent de la solidité du business model. Et ce d’autant plus, que les clients commencent souvent par expérimenter l’automatisation robotique avec un cas d’usage ciblé avant d’élargir progressivement son périmètre. Une évolution facilitée aussi par un réseau de partenaires qui ne cesse de se renforcer et de monter en compétences. En témoigne encore ce trimestre l’alliance mondiale nouée avec Ingram Micro ou la certification de Deloitte comme premier Service Network Partner.

A 186,2 millions de dollars contre 169 millions prévus par les analystes, le chiffre d’affaires progresse de 65% d’une année sur l’autre.

Le résultat net d’UiPath est négatif de 239 millions de dollars mais il s’explique principalement par un programme de rémunération par actions, d’un montant de 250 millions de dollars, visant à attirer les talents. La startup peut se le permettre puisqu’après son entrée en bourse, elle totalise 1,9 milliard de liquidité et n’a pas de dette.

Sans tenir compte de ce programme, le bénéficie d’exploitation (non GAAP) est positif de 16 millions de dollars. Au final, le bénéfice est de 2 cents par action contre 5 cents de perte prévus par les analystes.

Pour le second trimestre, UiPath prévoit un chiffre d’affaires entre 180 et 185 millions de dollars et un ARR entre 702 et 704 millions de dollars. Ce dernier est attendu entre 850 et 855 millions de dollars à la fin de l’exercice 2022.