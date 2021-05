Le grossiste va étoffer son portefeuille d’intelligence artificielle (IA) avec les logiciels d’automatisation robotisée des processus d’entreprise (RPA) de UiPath dans le monde entier.

« L’automatisation est un investissement que font les entreprises parce que cela leur offre un retour sur investissement immédiat et mesurable, en plus d’améliorer l’expérience des associés et des clients », déclare Thomas Hansen, directeur des revenus chez UiPath, dans un communiqué.

« L’automatisation des processus robotiques est un élément important dans l’arsenal stratégique de transformation numérique d’une entreprise, et, pour les partenaires de distribution, un excellent argument de vente (…) », ajoute Sabine Howest, vice-présidente de l’engagement des partenaires mondiaux et IdO (Internet des Objets) chez Ingram Micro Inc.

L’équipe d’Ingram Micro précise disposer d’une équipe d’experts des solutions UiPath dédiée pour aider les partenaires tout au long du cycle de vente : identification d’opportunités, élaboration de modèles, conseil, licences et formation. Selon le grossiste, ces derniers bénéficient des meilleures pratiques, d’une assistance et de ressources pour répondre aux demandes du marché local, régional et mondial.

« L’envergure mondiale d’Ingram Micro va nous aider à répondre à la demande croissante de services personnalisés et de solutions clé en main, notamment de la part des professionnels de la finance et de la comptabilité (F&A), des acteurs de la santé, de la finance, de la banque et de l’hôtellerie », déclare Bhavyesh Virani, co-PDG de WonderBotz, un partenaire d’UiPath. « Ce nouveau programme (…) nous permet de consacrer plus de temps à fournir des services clients à la pointe du secteur. »

L’ensemble du portefeuille UiPath, qui a opté pour une stratégie 100% indirecte, est désormais à disposition des partenaires de distribution d’Ingram Micro.