Il y a un peu plus d’un an – le 16 mars 2020 exactement – Microsoft annonçait que Windows 10 était actif sur 1 milliard d’appareils dans le monde, soit plus de deux ans après l’objectif fixé par la firme de Redmond. Ce résultat celle-ci le devait en grande partie à la fin du support de Windows 7. Depuis lors, le Covod-19 et le télétravail se sont installés dans nos vies, dopant les ventes de PC, de tablettes et de consoles de jeux Xbox fonctionnant sous Windows 10, boostant ainsi le développement de l’OS. Selon Satya Nadella, le système d’exploitation est désormais installé sur 1,3 milliard d’équipements actifs. Le dirigeant, qui s’exprimait lors de la présentation des résultats de la société a notamment expliqué que le grand public se tournait vers des PC Windows pour rester connecté, productif et sécurisé.

Ce succès, associé à celui du cloud se traduit dans les résultats du troisième trimestre 2021 clos le 31 mars. « Plus d’un an après le début de la pandémie, les courbes d’adoption du numérique ne ralentissent pas. Elles s’accélèrent, et ce n’est que le début », a assuré le CEO de Microsoft. En un an, le chiffre d’affaires a grimpé de 19% et atteint 41,7 milliards de dollars. Le bénéfice net GAAP a quant à lui bondi de 44% pour s’établir à 15,5 milliards de dollars soit 2,03 dollars par action, bénéficiant il est vrai de 620 millions de dollars d’avantages fiscaux en Inde. Ces résultats sont pour la neuvième fois consécutive supérieurs aux attentes des analystes interrogés par Bloomberg. Ces derniers tablaient en effet sur des revenus de 41,1 milliards de dollars et un bénéfice de 1,78 dollar par action.

Grâce à une croissance du chiffre d’affaires d’Azure de 50%, le chiffre d’affaires des produits serveurs et des services cloud a augmenté de 26%, propulsant les revenus d’Intelligent Cloud à 15,1 milliards de dollars (+23%). Dopées par les outils de collaboration comme Teams et Office, les ventes de la division Productivity and Business Processes ont de leur côté grimpé de 15% à 13,6 milliards de dollars. Enfin, en croissance de 19% les revenus de la division More Personnal Computing (OEM Windows, Xbox, Surface) ont atteint 13 milliards de dollars.

Au cours du trimestre, Microsoft a retourné 10,0 milliards de dollars aux actionnaires sous forme de rachats d’actions et de dividendes. C’est 1% de plus comparé au troisième trimestre de l’exercice 2020.