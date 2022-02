« L’exercice 2022 a été la meilleure année de l’histoire de Dell Technologies », s’est félicité Jeff Clarke, le co-directeur des opérations, lors de la présentation des résultats du groupe. Porté par une livraison de PC record et une croissance continue de toutes les unités commerciales, le chiffre d’affaires a bondi de 17% pour s’établir à 101,2 milliards de dollars. Le constructeur Texan enregistre un résultat net de 4,9 milliards en progression de 31% d’une année sur l’autre et voit son bénéfice par action non Gaap s’apprécier de 27% à 6,22 dollars.

La croissance est restée dynamique au quatrième trimestre avec des revenus qui ont augmenté de 16% à 28 milliards de dollars. C’est un sixième trimestre consécutif de hausse pour le constructeur. Dell accuse toutefois une perte de 29 millions de dollars liée principalement à une hausse de ses charges et coûts d’exploitation, qui atteignent 1,65 milliard de dollars.

Sur le trimestre, les bonnes performances sont une nouvelle fois tirées par les ventes de PC aux entreprises. Les revenus du Client Solutions Group (CSG) progressent ainsi de 26% à 17,3 milliards de dollars. Les ventes de la branche professionnelle ont grimpé de 30% à 12,9 milliards de dollars et celles de la branche grand public de 16% à 4,4 milliards de dollars.

L’Infrastructure Solutions Group (ISG) enregistre pour sa part un chiffre d’affaires de 9,2 milliards de dollars, en croissance de 3%. Les ventes de serveurs et de réseaux atteignent 4,7 milliards de dollars en hausse de 7% tandis que les livraisons de solutions de stockage progressent de 4,4 à 4,5 milliards de dollars.

Sur l’ensemble de l’exercice, l’activité du CSG progresse de 27% à 61,5 milliards de dollars et celle de l’ISG de 4% à 34,4 milliards de dollars. Les PC enregistrent un nouveau record avec 59,3 millions d’unités livrées (+18%). Dell fait état également de progrès stratégiques dans les domaines du multicloud, du edge, du as-a-service et des télécommunications. La déception vient en revanche du stockage qui est la seule activité avec une croissance nulle.