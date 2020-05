Porsche Informatik France, filiale du groupe Volkswagen et concepteur de CROSS, une suite logicielle pour le commerce de détail et le SAV des véhicules des marques du Groupe, complète son équipe en recrutant Jean-David Perthuis au poste de Responsable commercial.

À travers cette annonce stratégique, Porsche Informatik France se donne les moyens d’accélérer significativement son développement à court et long terme en recrutant un collaborateur reconnu sur le marché de la vente de DMS. Dans le cadre de sa mission, Jean-David Perthuis sera en charge de définir la nouvelle stratégie commerciale de l’éditeur, de la mettre en œuvre, d’étoffer et de piloter l’équipe commerciale France.

Directement rattaché à la Direction générale, il occupe donc un poste clé dans la société. Diplômé de l’ESCRA (Ecole supérieure du commerce et des réseaux automobiles) et de l’ISCAM (Institut supérieur du commerce automobile du Mans), Jean-David Perthuis bénéficie de plus de vingt ans d’expérience professionnelle dans le secteur de l’automobile et des technologies. Il a occupé de nombreux postes à dominante commerciale dans des entreprises de premier plan comme SIAA Peugeot Angers, Gedas, T-Systems et Carbase où il était dernièrement Ingénieur commercial.

Jean-David Perthuis, Responsable commercial de Porsche Informatik France : « Je suis heureux de rejoindre l’équipe de Porsche Informatik France dirigée par Cyril Trouiller. Nous bénéficions de tous les éléments nécessaires pour nous imposer comme le leader de notre marché et l’acteur le plus à même d’équiper les concessions françaises du groupe Volkswagen avec des solutions de gestion éprouvées et déployées sur plusieurs centaines de concessions à l’échelle mondiale. Équipe commerciale, consultants métiers, experts techniques et support, nous pouvons nous appuyer sur de solides fondamentaux pour mener à bien notre mission et accompagner nos clients dans la transformation digitale de leurs concessions. »