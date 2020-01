Porsche informatik France, filiale du groupe Volkswagen et concepteur de CROSS, une suite logicielle pour le commerce de détail et le SAV de véhicules des marques du Groupe, annonce la nomination de Cyril Trouiller au poste de Directeur général. Dans le cadre de sa mission, il sera chargé de développer les activités de la société sur le marché français, de constituer une équipe (technique, conseil et commerciale) et de mettre en place la stratégie de développement à l’échelle nationale. Pour mener à bien sa mission, Cyril Trouiller peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise dans des entreprises de premier plan dans le monde du digital où il a occupé de nombreux postes de management. Il a notamment été CEO d’Adelante puis d’Iteligence France et dernièrement CEO et EVP du groupe Freelance.com. Cyril Trouiller, 48 ans, est ingénieur, diplômé de l’École Nationale Supérieure des Mines de Nancy et titulaire d’un master of Sciences de l’université McGill de Montréal.

Cyril Trouiller, Directeur général de Porsche Informatik France « Je suis fier de rejoindre Porsche informatik qui bénéficie d’un positionnement unique et d’un réel savoir-faire métier sur le marché. Notre forte connaissance du secteur, qui s’explique notamment par notre proximité avec notre maison mère, est un réel différenciateur sur le marché des concepteurs de solutions de gestion à destination des concessions automobiles. Notre ambition est simple : proposer à nos clients des solutions de nouvelle génération leur permettant de digitaliser de bout en bout leurs opérations en concession afin de gagner en fluidité et en qualité de service. Nous bénéficions de toutes les ressources pour y arriver et nous positionner comme le leader de notre marché. »

https://www.porscheinformatik.com

https://www.cross.fr