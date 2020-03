Tombé dans le giron de Remade, qui l’a sauvé de la faillite en 2017, Save a échappé au rachat fin janvier de son repreneur par le Britannique Fourth Wave Technology après plusieurs mois de descente aux enfers. Le spécialiste de la réparation et de la valorisation des appareils mobiles avait en effet été entretemps acquis en mai 2019 par Point Service Mobiles qui confortait ainsi sa position de numéro 1 sur le marché du SAV de proximité en France. « Grâce à cette acquisition, Point Service Mobiles complète son maillage du territoire avec une forte implantation en centre commercial », avait alors indiqué Rémi Audoin, le président du directoire de Point Service Mobiles. Les conditions financières de l’opération n’avaient pas été dévoilées mais étant donné la situation du vendeur, on suppose qu’elles ne devaient pas être bien élevées.

La greffe a semble-t-il bien pris puisque Point Service Mobiles troque à présent son nom pour celui de Save Group, qui rassemble sous une identité unique l’ensemble des société de réparation, de reconditionnent et de recyclage du groupe. « En regroupant nos activités sous une seule identité, notre proposition de valeur devient plus claire et soutiendra notre développement en France et à l’international. Notre ambition est de jouer un rôle clé dans l’économie circulaire et d’avoir 500 magasins en Europe d’ici 2025 », affirme dans un communiqué Charles Bocquillon, le directeur général de Save.

Save Group compte désormais deux entités complémentaires : Save Store et Save Lab. Avec 200 magasins en France, Save Store (anciennement Point Service Mobiles) prend en charge les réparations de proximité. De son côté, Save Lab (anciennement SPB Services) est spécialisé dans la réparation, le reconditionnement et le recyclage de produits de manière centralisée. L’enseigne prend en charge la logistique des pièces détachées, la formation des techniciens du réseau et le développement de services complémentaires (réparation de gammes de produits plus larges, reconditionnement d’appareils, recyclage…).