Acteur de la réparation de matériels électroniques et des services logistiques sur mesure destinés aux entreprises, le groupe Itancia a fait l’acquisition de deux nouvelles sociétés : Teknema et Tech Service basées respectivement à Milan et à Toulouse. Ces acquisitions s’intègrent dans la stratégie de développement des activités à valeur ajoutée du groupe, comme la réparation, le reconditionnement et les services logistiques de proximité.

Teknema est spécialisée dans la réparation d’équipements électroniques et informatiques (imprimantes, TV, PC, serveurs, machines à sous…). L’entreprise dispose également d’un bâtiment logistique de plus de .000m2 qui permettra au groupe de développer en Italie ses compétences dans la réparation électronique ainsi que son savoir-faire logistique de proximité pour répondre aux besoins locaux des entreprises et des particuliers.

De son côté, Tech Service est spécialisée dans la réparation à domicile d’appareils électroménagers brun et blanc. L’entreprise travaille aujourd’hui avec des grandes marques du marché (Philips, Haier, Samsung, Panasonic, Vestel, LG) sur l’ensemble des produits : machines à laver, TV, réfrigérateurs… Après l’acquisition par Itancia des sociétés LM3S et STVS, basées en régions parisienne et lyonnaise, Tech Service étend le maillage national du groupe sur l’activité de réparation en atelier et à domicile d’appareils électroniques et électroménagers.

« Nous sommes heureux d’accueillir au sein du groupe, les équipes de Teknema et Tech Service. Ces deux nouvelles acquisitions, nous permettent d’élargir notre couverture d’agences de proximité spécialisées dans la réparation à domicile d’électroniques et d’électroménagers au niveau national et dans les zones d’implantation de nos filiales ; mais également d’étendre nos compétences historiques en réparation et savoir-faire logistiques à l’international. Ces opérations mettent une nouvelle fois en lumière notre volonté de répondre aux nouveaux usages et besoins de nos clients en les accompagnant de manière personnalisée et ce quel que soit le contexte économique, géographique et sanitaire », affirme dans un communiqué Thierry Le Goff, directeur général d’Itancia.