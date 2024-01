La start-up française Phocea DC, lancée en mai 2023, annonce une levée de fonds de 5 millions d’euros auprès de Reflexion Capital pour construire un centre de données souverain et éco-responsable en rénovant un local abandonné du 3ème arrondissement de Marseille, proche des câbles sous-marins.

Le projet a reçu l’aval de la Mairie, en dépit d’un moratoire prévu quant aux constructions de datacenters dans la cité phocéenne. La ville est en effet devenue le cinquième hub mondial de données.

L’ouverture du datacenter de Phocea DC est annoncée pour la fin de l’année 2024. Avec cette offre, la start-up dirigée par Damien Desanti cible des collectivités locales, des PME, des entreprises de taille intermédiaire ainsi que des start-ups.

Sa superficie sera de 1.700 m², pour un PUE (Power Usage Effectiveness) de 1,2. Il est prévu pour être conforme à la norme tier III et offrir des solutions de co-localisation, des salles dédiées et des options de très haute densité et de refroidissement immersif adaptées aux applications de HPC (calcul de haute performance) et d’IA (intelligence artificielle).

Ce centre de données devrait être certifié ISO 27001, HDS (hébergeur de données de santé), PCI DSS et ISO 22301.

Pour rappel, l’américain Digital Realty (ex-Interxion) a également récemment annoncé la création d’un datacenter dans l’ancien silo à sucre du port de Marseille.