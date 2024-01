Phenix Partner, filiale du groupe France Numérique, Opérateur de solutions télécom et Cloud 100 % en indirect, avec une gamme complète de produits intégrant les liens fibres Multi opérateurs sécurisé, des solutions de téléphonie collaborative, et une gamme complète de mobilité 5G, annonce les recrutements de son Responsable des ventes indirectes et de son Sales Manager. Ces nouveaux collaborateurs s’inscrivent dans un contexte d’ambition et de croissance active pour Phenix Partner, reflétant la forte accélération dans un marché en perpétuelle évolution et marqué par le besoin croissant de solutions innovantes, dans le cadre de la transformation numérique. Cela coïncide également avec l’annonce récente de la politique de recrutement lancée par la société à la fin de l’année 2023.

Anne-Laure DAVENET est recrutée au poste de Responsable des ventes indirectes

Dans le cadre de sa mission, elle va développer le réseau de partenaires actuel, répartis dans toute la France. Dans ce contexte, Phenix Partner ambitionne avant tout de s’entourer de partenaires revendeurs, intégrateurs, grossistes et bureauticiens qui souhaitent s’inscrire dans une collaboration de long terme et accroître leur proposition de valeur, auprès de leurs clients, au travers d’une offre télécom de nouvelle génération. Elle devra également veiller à l’animation du réseau existant. Anne-Laure DAVENET bénéficie d’une très solide expérience professionnelle acquise dans le secteur du numérique auprès de structures de référence comme Bouygues Telecom, Axione, Spie Cloud Services ou Sewan Groupe.

Hicham BOUZOUBAA rejoint Phenix Partner en qualité de Sales Manager

Reconnu sur le marché de la vente Indirect pour sa capacité à commercialiser des offres télécoms innovantes et à forte valeur ajoutée, Hicham BOUZOUBAA va accompagner la Direction générale de Phenix Partner dans l’évolution de sa stratégie commerciale et de ces offres. Il contribuera notamment à lancer à grande échelle le nouveau catalogue commercial proposé par l’entreprise. Il encadrera également l’équipe commerciale de l’entreprise et veillera à la faire progresser. Il joue donc un rôle de premier plan pour permettre à Phenix Partner de développer ses parts de marché à grande échelle en France. Hicham BOUZOUBAA a occupé de nombreux postes de management à dominante commerciale chez Bouygues Telecom, SFR, LTI Telecom, Codepi, Appliwave ou encore dernièrement TeleSoft où il était Responsable du développement commercial et de la stratégie marketing.