Pepperbay, éditeur français de solutions de gestion en mode SaaS, ouvre son canal de vente indirect pour accélérer sa croissance et diffuser largement son offre auprès des professionnels du retail, du négoce et de l’industrie. Cette annonce est un tournant dans le mode de vente de l’éditeur qui commercialisait son offre en direct.

Les fonctionnalités avancées de l’ERP modulaire TRADE.EASY ont été spécialement développées pour répondre aux problématiques et normes de différents secteurs du négoce, du commerce de gros, de la distribution et de l’industrie. Le module spécifique TRADE.EASY Import-Export vient compléter cette offre pour sécuriser les flux à l’international. Les solutions TRADE.EASY, outils robustes, ergonomiques et performants, permettent de digitaliser de bout en bout et en temps réel le pilotage de l’ensemble des flux de marchandises, d’accroître sa productivité et de favoriser la collaboration entre les équipes et avec les partenaires de l’entreprise.

Sur les prochains mois, Pepperbay souhaite donc tisser de nouvelles alliances avec des partenaires intégrateurs qui pourront proposer ses offres. Ce faisant, ces derniers pourront accroître la valeur de leurs offres et permettre à leurs clients d’accéder à une solution de gestion adaptée à leurs spécificités métiers. Il s’agit d’un réel différenciateur qui répond parfaitement aux attentes des entreprises du retail, du négoce et de l’industrie qui souhaitent développer leurs activités en s’appuyant sur un ERP SaaS éprouvé.

Pepperbay travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires et mettra en place des actions de promotions communes pour les accompagner dans leurs projets. Enfin, Pepperbay formera en continu ses partenaires pour qu’ils puissent parfaitement maîtriser son offre.

Olivier SEINE Directeur associé de Pepperbay « Nous souhaitons tisser des accords avec des partenaires intégrateurs spécialisés sur nos secteurs d’activités qui souhaitent diffuser auprès de leurs clients une offre leur permettant d’optimiser leurs processus de gestion. Notre approche va leur permettre de renforcer leurs performances en s’appuyant sur une solution complète et un dispositif pensé pour répondre aux attentes des entreprises les plus exigeantes. »